У Держдепі США вважають, що і Київ, і Москва мають активізувати зусилля з досягнення миру
Росія та Україна мають активізувати зусилля, щоб повністю покласти край повномасштабній війні. Про це в ефірі News Nation заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.
"Президент США Дональд Трамп продовжує працювати над припиненням російсько-українського конфлікту. Використання економічної могутності Америки для досягнення результатів у переговорному процесі – один із його численних варіантів. Обидві сторони мають активізувати зусилля", – сказала вона.
Водночас першому заступнику прессекретаря Держдепу Томасу Піготту поставили запитання на брифінгу 7 серпня про те, наскільки США довіряють диктатору РФ Володимиру Путіну і чи не використовує він чергову тактику затягування.
Піготт зазначив, що це не питання довіри, а питання дій. Він нагадав, що Трамп неодноразово говорив, як розчарований діями Росії і заявляв про необхідність бачити дії, а не просто слова й обіцянки.
"Тож це не питання довіри як такої. Це питання підкріплення справами слів, але це також свідчить про нашу чітку прихильність, яку ми чітко окреслили від самого початку роботи цієї адміністрації: ми готові сприяти досягненню миру, щоб покласти край цьому конфлікту і зупинити кровопролиття. Це наша рушійна сила", – сказав заступник прессекретаря Держдепу.
У США, як і раніше, переконані, що ключ до досягнення дипломатичного рішення – це посадити сторони за стіл переговорів і зробити все можливе для укладення миру.
- 6 серпня в Москві відбулася зустріч Путіна з Віткоффом. Трамп говорить, що вони "досягли значного прогресу". Після зустрічі Трамп подзвонив Зеленському – вони обговорили те, що було озвучено в Москві.
- Пізніше Трамп заявив, що бачить "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, Зеленським і Путіним.
- 7 серпня Трамп відповів, чи чинний ультиматум для Путіна про санкції 8 серпня. За словами президента США, усе залежатиме від самого диктатора.
Коментарі (0)