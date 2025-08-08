У Держдепі США вважають, що і Київ, і Москва мають активізувати зусилля з досягнення миру

Теммі Брюс (Фото: flickr by U.S. Department of State)

Росія та Україна мають активізувати зусилля, щоб повністю покласти край повномасштабній війні. Про це в ефірі News Nation заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.

"Президент США Дональд Трамп продовжує працювати над припиненням російсько-українського конфлікту. Використання економічної могутності Америки для досягнення результатів у переговорному процесі – один із його численних варіантів. Обидві сторони мають активізувати зусилля", – сказала вона.

Водночас першому заступнику прессекретаря Держдепу Томасу Піготту поставили запитання на брифінгу 7 серпня про те, наскільки США довіряють диктатору РФ Володимиру Путіну і чи не використовує він чергову тактику затягування.

Піготт зазначив, що це не питання довіри, а питання дій. Він нагадав, що Трамп неодноразово говорив, як розчарований діями Росії і заявляв про необхідність бачити дії, а не просто слова й обіцянки.

"Тож це не питання довіри як такої. Це питання підкріплення справами слів, але це також свідчить про нашу чітку прихильність, яку ми чітко окреслили від самого початку роботи цієї адміністрації: ми готові сприяти досягненню миру, щоб покласти край цьому конфлікту і зупинити кровопролиття. Це наша рушійна сила", – сказав заступник прессекретаря Держдепу.

У США, як і раніше, переконані, що ключ до досягнення дипломатичного рішення – це посадити сторони за стіл переговорів і зробити все можливе для укладення миру.