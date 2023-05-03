В Госдепе США заявили, что взрыв над Кремлем не повлияет на военную помощь Украине

В Государственном департаменте США заявили, что взрыв над Кремлем не повлияет на военную помощь Украине. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель, цитирует его канал CNN.

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Отвечая на вопрос, повлияют ли якобы удары Украины по России на военную помощь США, Патель сказал, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо.

"Я не хочу спекулировать насчет подлинности этого, но мы также были четкими и последовательными в отношении того, чтобы не поощрять и не позволять Украине наносить удары за ее пределами", — подчеркнул дипломат.

Президент Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал.

После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению.

Ранее россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.

В Сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая.

У Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Дмитро Гриниченко

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