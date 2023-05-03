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В Госдепе США заявили, что взрыв над Кремлем не повлияет на военную помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 21:47
В Госдепе США заявили, что взрыв над Кремлем не повлияет на военную помощь Украине - Фото
Ведант Патель (Фото: скриншот видео)

В Государственном департаменте США заявили, что взрыв над Кремлем не повлияет на военную помощь Украине. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель, цитирует его канал CNN.

Отвечая на вопрос, повлияют ли якобы удары Украины по России на военную помощь США, Патель сказал, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо. 

"Я не хочу спекулировать насчет подлинности этого, но мы также были четкими и последовательными в отношении того, чтобы не поощрять и не позволять Украине наносить удары за ее пределами", — подчеркнул дипломат.

Президент Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал. 

После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению.

Читайте также: Удар по Кремлю. Подоляк: Россия боится наступления ВСУ, пытается показать "апокалипсис"

Дмитро Гриниченко
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