В Греции отрицают намерения передать Украине системы Patriot

Афины отмечают приоритет собственной обороноспособности на фоне обострения с Турцией

ЗРК Patriot (Фото: НАТО)

Греция не участвует в переговорах о передаче Украине систем Patriot, несмотря на предыдущие упоминания в медиа. Об этом сообщил представитель греческого правительства Reuters.

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Издание сообщало, что Украина якобы ожидает получить две дополнительные системы Patriot, одна из которых могла бы поступить из Греции. Однако Афины исключили возможность такой поставки.

"О поставках Украине систем Patriot из Греции речь не идет", – заявил представитель греческого правительства.

С начала полномасштабного вторжения РФ Греция уже предоставила Украине определенную военную помощь – в частности, боевые машины пехоты, боеприпасы, фугасы и противотанковые ракеты.

"Оборона является деликатным вопросом для Греции из-за давних споров с ее соседом и союзником по НАТО Турцией", – отметило издание.