В Греции отрицают намерения передать Украине системы Patriot
Греция не участвует в переговорах о передаче Украине систем Patriot, несмотря на предыдущие упоминания в медиа. Об этом сообщил представитель греческого правительства Reuters.
Издание сообщало, что Украина якобы ожидает получить две дополнительные системы Patriot, одна из которых могла бы поступить из Греции. Однако Афины исключили возможность такой поставки.
"О поставках Украине систем Patriot из Греции речь не идет", – заявил представитель греческого правительства.
С начала полномасштабного вторжения РФ Греция уже предоставила Украине определенную военную помощь – в частности, боевые машины пехоты, боеприпасы, фугасы и противотанковые ракеты.
"Оборона является деликатным вопросом для Греции из-за давних споров с ее соседом и союзником по НАТО Турцией", – отметило издание.
- 11 апреля, до заседания "Рамштайна", министр обороны Германии Писториус анонсировал новый пакет военной помощи. Он будет содержать, в частности, четыре дополнительных системы ПВО IRIS-T. Впоследствии чиновник заявил, что его государство не может предоставить Украине больше ПВО Patriot, поскольку само ожидает их поставки.
- Во время онлайн-выступления на "Рамштайне" Зеленский призвал партнеров предоставить Украине 10 систем ПВО Patriot.
- 14 апреля Зеленский заявил, что Украина готова купить у США 10 систем Patriot за $15 млрд.