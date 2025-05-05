У Греції заперечили наміри передати Україні системи Patriot
Греція не бере участі в переговорах щодо передання Україні систем Patriot, попри попередні згадки у медіа. Про це повідомив представник грецького уряду Reuters.
Видання повідомляло, що Україна нібито очікує отримати дві додаткові системи Patriot, одна з яких могла б надійти з Греції. Проте Афіни відкинули можливість такого постачання.
"Про постачання Україні систем Patriot з Греції не йдеться", – заявив представник грецького уряду.
З початку повномасштабного вторгнення РФ Греція вже надала Україні певну військову допомогу — зокрема, бойові машини піхоти, боєприпаси, фугаси та протитанкові ракети.
"Оборона є делікатним питанням для Греції через давні суперечки з її сусідом і союзником по НАТО Туреччиною", – зазначило видання.
- 11 квітня, до засідання "Рамштайну", міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги. Він міститиме, зокрема, чотири додаткові системи ППО IRIS-T. Згодом чиновник заявив, що його держава не може надати Україні більше ППО Patriot, оскільки сама очікує на їхнє постачання.
- Під час онлайн-виступу на "Рамштайні" Зеленський закликав партнерів надати Україні 10 систем ППО Patriot.
- 14 квітня Зеленський заявив, що Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд.