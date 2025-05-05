У Греції заперечили наміри передати Україні системи Patriot

Афіни наголошують на пріоритеті власної обороноздатності на тлі загострення з Туреччиною

ЗРК Patriot (Фото: НАТО)

Греція не бере участі в переговорах щодо передання Україні систем Patriot, попри попередні згадки у медіа. Про це повідомив представник грецького уряду Reuters.

Видання повідомляло, що Україна нібито очікує отримати дві додаткові системи Patriot, одна з яких могла б надійти з Греції. Проте Афіни відкинули можливість такого постачання.

"Про постачання Україні систем Patriot з Греції не йдеться", – заявив представник грецького уряду.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Греція вже надала Україні певну військову допомогу — зокрема, бойові машини піхоти, боєприпаси, фугаси та протитанкові ракети.

"Оборона є делікатним питанням для Греції через давні суперечки з її сусідом і союзником по НАТО Туреччиною", – зазначило видання.