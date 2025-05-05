США та Греція можуть стати постачальниками додаткових Patriot для України – Reuters
Західні союзники України ведуть активні переговори щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Серед потенційних постачальників – США та Греція. Про це повідомляє джерело Reuters.
Очікується, що США передадуть Україні модернізовану систему Patriot, що раніше базувалася в Ізраїлі. Також обговорюється можливість передання ще однієї системи від Німеччини або Греції.
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що ЗРК Patriot для України є дуже важливою оборонною зброєю і наша країна готова на "будь-які кроки", щоб посилити власну протиповітряну оборону.
"Це на сьогодні політичне питання. Системи є у світі, ракети також є, і виключно від рішень лідерів залежить, чи буде в нас достатньо захисту від балістики росіян", – говорив Зеленський.
Також президент, коментуючи черговий російський ракетний удар по Харкову 18 квітня, вкотре звернувся до партнерів, передусім до США, щодо необхідності надання Україні систем Patriot і ракет до них.
- 11 квітня, до засідання "Рамштайну", міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги. Він міститиме, зокрема, чотири додаткові системи ППО IRIS-T. Згодом чиновник заявив, що його держава не може надати Україні більше ППО Patriot, оскільки сама очікує на їхнє постачання.
- Під час онлайн-виступу на "Рамштайні" Зеленський закликав партнерів надати Україні 10 систем ППО Patriot.
- 14 квітня Зеленський заявив, що Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд.