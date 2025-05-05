США и Греция могут стать поставщиками дополнительных Patriot для Украины – Reuters
Западные союзники Украины ведут активные переговоры по поставке дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Среди потенциальных поставщиков – США и Греция. Об этом сообщает источник Reuters.
Ожидается, что США передадут Украине модернизированную систему Patriot, ранее базировавшуюся в Израиле. Также обсуждается возможность передачи еще одной системы от Германии или Греции.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что ЗРК Patriot для Украины является очень важным оборонным оружием и наша страна готова на "любые шаги", чтобы усилить собственную противовоздушную оборону.
"Это на сегодня политический вопрос. Системы есть в мире, ракеты тоже есть, и исключительно от решений лидеров зависит, будет ли у нас достаточно защиты от баллистики россиян", – говорил Зеленский.
Также президент комментируя очередной российский ракетный удар по Харькову 18 апреля в очередной раз обратился к партнерам, прежде всего в США, по поводу необходимости предоставления Украине систем Patriot и ракет к ним.
- 11 апреля, до заседания "Рамштайна", министр обороны Германии Писториус анонсировал новый пакет военной помощи. Он будет содержать, в частности, четыре дополнительных системы ПВО IRIS-T. Впоследствии чиновник заявил, что его государство не может предоставить Украине больше ПВО Patriot, поскольку само ожидает их поставки.
- Во время онлайн-выступления на "Рамштайне" Зеленский призвал партнеров предоставить Украине 10 систем ПВО Patriot.
- 14 апреля Зеленский заявил, что Украина готова купить у США 10 систем Patriot за $15 млрд.