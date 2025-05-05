США и Греция могут стать поставщиками дополнительных Patriot для Украины – Reuters

Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Западные союзники Украины ведут активные переговоры по поставке дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Среди потенциальных поставщиков – США и Греция. Об этом сообщает источник Reuters.

Ожидается, что США передадут Украине модернизированную систему Patriot, ранее базировавшуюся в Израиле. Также обсуждается возможность передачи еще одной системы от Германии или Греции.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что ЗРК Patriot для Украины является очень важным оборонным оружием и наша страна готова на "любые шаги", чтобы усилить собственную противовоздушную оборону.

"Это на сегодня политический вопрос. Системы есть в мире, ракеты тоже есть, и исключительно от решений лидеров зависит, будет ли у нас достаточно защиты от баллистики россиян", – говорил Зеленский.

Также президент комментируя очередной российский ракетный удар по Харькову 18 апреля в очередной раз обратился к партнерам, прежде всего в США, по поводу необходимости предоставления Украине систем Patriot и ракет к ним.