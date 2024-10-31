В Грузии объявили акцию протеста. Результаты выборов "статистически невозможны" – экзитпол
В Грузии оппозиция анонсировала акцию протеста 4 ноября так как не согласна с официальными данными голосования на парламентских выборах. Как передают SOVA.news и Reuters, экзитпол назвал эти результаты "статистически невозможными".
"Мы встретимся в понедельник, в 19:00, у Руставели, и там подробно расскажем о плане действий. По закону, правомерно, мирно, но организованно, наш протест продолжится", – сказала одна из лидеров оппозиционной партии Сильная Грузия Анна Долидзе.
Экзитпол (процедуру опроса) проводила глобальная компания по исследованию рынка и сбору данных HarrisX. 31 октября в компании заявили, что ее анализ обнаружил "статистически непонятные разбежности"в результатах, представленных Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Грузии.
"Окончательный отчет HarrisX делает вывод, что официальный результат выборов ЦИК, согласно которому партия Грузинская мечта набрала 53,96%, статистически невозможен", – сказано в сообщении.
Эти разбежности, по данным HarrisX, составляют свыше восьми процентов от общего числа голосов, или минимум 172 523 необработанных голосов в 27 округах.
- В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, также произошли потасовки. Среди прочего, сама ЦИК призвала МВД оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, зафиксировавшего вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеули.
- После того, как ЦИК объявила победу на выборах пророссийской правящей партии "Грузинская мечта", оппозиция собрала акцию протеста в Тбилиси.
- 29 октября президент Грузии заявила, что хочет международного расследования результатов голосования. Она призвала общественность к "сильному давлению".
- 31 октября прокуратура Грузии начала расследование 47 фактов вероятных нарушений на выборах.