В Грузии объявили акцию протеста. Результаты выборов "статистически невозможны" – экзитпол

Протесты в Грузии (Фото: ЕРА)

В Грузии оппозиция анонсировала акцию протеста 4 ноября так как не согласна с официальными данными голосования на парламентских выборах. Как передают SOVA.news и Reuters, экзитпол назвал эти результаты "статистически невозможными".

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"Мы встретимся в понедельник, в 19:00, у Руставели, и там подробно расскажем о плане действий. По закону, правомерно, мирно, но организованно, наш протест продолжится", – сказала одна из лидеров оппозиционной партии Сильная Грузия Анна Долидзе.

Экзитпол (процедуру опроса) проводила глобальная компания по исследованию рынка и сбору данных HarrisX. 31 октября в компании заявили, что ее анализ обнаружил "статистически непонятные разбежности"в результатах, представленных Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Грузии.

"Окончательный отчет HarrisX делает вывод, что официальный результат выборов ЦИК, согласно которому партия Грузинская мечта набрала 53,96%, статистически невозможен", – сказано в сообщении.

Эти разбежности, по данным HarrisX, составляют свыше восьми процентов от общего числа голосов, или минимум 172 523 необработанных голосов в 27 округах.