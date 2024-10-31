У Грузії оголосили акцію протесту. Результати виборів "статистично неможливі" – екзитпол
У Грузії опозиція анонсувала акцію протесту 4 листопада, оскільки не згодна з офіційними даними голосування на парламентських виборах. Як передають SOVA.news та Reuters, екзитпол назвав ці результати "статистично неможливими".
"Ми зустрінемося в понеділок, о 19:00, у Руставелі, і там докладно розповімо про план дій. За законом, правомірно, мирно, але організовано, наш протест продовжиться", – сказала одна з лідерок опозиційної партії Сильна Грузія Анна Долідзе.
Екзитпол (процедуру опитування) проводила глобальна компанія з дослідження ринку та збирання даних HarrisX. 31 жовтня у компанії заявили, що її аналіз виявив "статистично незрозумілі розбіжності" у результатах, представлених Центральною виборчою комісією (ЦВК) Грузії.
"Остаточний звіт HarrisX робить висновок, що офіційний результат виборів ЦВК, згідно з яким партія Грузинська мрія набрала 53,96%, статистично неможливий", – сказано в повідомленні.
Ці розбіжності, за даними HarrisX, становлять понад вісім відсотків від загальної кількості голосів, або щонайменше 172 523 необроблених голосів у 27 округах.
- У день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, також відбулися сутички. Серед іншого сама ЦВК закликала МВС оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, яке зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі.
- Після того, як ЦВК оголосила перемогу на виборах проросійської правлячої партії Грузинська мрія, опозиція зібрала акцію протесту у Тбілісі.
- 29 жовтня президент Грузії заявила, що хоче міжнародного розслідування результатів голосування. Вона закликала громадськість до "сильного тиску".
- 31 жовтня прокуратура Грузії розпочала розслідування 47 фактів ймовірних порушень на виборах.