У Грузії оголосили акцію протесту. Результати виборів "статистично неможливі" – екзитпол

Протести у Грузії (Фото: ЕРА)

У Грузії опозиція анонсувала акцію протесту 4 листопада, оскільки не згодна з офіційними даними голосування на парламентських виборах. Як передають SOVA.news та Reuters, екзитпол назвав ці результати "статистично неможливими".

"Ми зустрінемося в понеділок, о 19:00, у Руставелі, і там докладно розповімо про план дій. За законом, правомірно, мирно, але організовано, наш протест продовжиться", – сказала одна з лідерок опозиційної партії Сильна Грузія Анна Долідзе.

Екзитпол (процедуру опитування) проводила глобальна компанія з дослідження ринку та збирання даних HarrisX. 31 жовтня у компанії заявили, що її аналіз виявив "статистично незрозумілі розбіжності" у результатах, представлених Центральною виборчою комісією (ЦВК) Грузії.

"Остаточний звіт HarrisX робить висновок, що офіційний результат виборів ЦВК, згідно з яким партія Грузинська мрія набрала 53,96%, статистично неможливий", – сказано в повідомленні.

Ці розбіжності, за даними HarrisX, становлять понад вісім відсотків від загальної кількості голосів, або щонайменше 172 523 необроблених голосів у 27 округах.