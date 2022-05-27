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В ГУР не исключили: активная фаза войны может затягиваться. И назвали важные для РФ даты

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 09:52
В ГУР не исключили: активная фаза войны может затягиваться. И назвали важные для РФ даты - Фото
Украинские военные под Харьковом (фото - ЕРА)

Активные боевые действия в российско-украинской войне могут затягиваться вплоть до зимы, также для РФ символичны две даты – 11 сентября и 7 октября. Об этом в интервью Крым.Реалии заявил представитель Главного управления Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, сейчас активные боевые действия идут на востоке Украины. На юге оккупанты делают перегруппировку войск, перебрасывают дополнительные силы и оборудуют третью линию обороны. Скибицкий предполагает, что РФ хочет закрепиться на юге надолго.

Он отметил, что РФ не удалось реализовать первоначальный план – россияне не оккупировали Украину за две недели, не окружили украинские силы на Донбассе и не вышли на админграницы Луганской и Донецкой областей. Однако российский диктатор Владимир Путин не отказывается от своих планов, считает представитель разведки.

"Эта война будет затягиваться. Насколько активной эта фаза будет – будет это сентябрь, октябрь или до конца года, – зависит от нашего сопротивления, состояния наших сил обороны, помощи, которую нам предоставляют", – сказал он.

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Скибицкий выделил такие важные для РФ даты:

– 11 сентября – единый день голосования в России, к нему могут привязывать проведение фейковых "референдумов" или других мероприятий на оккупированных территориях;

– 7 октября – день рождения Путина, 70 лет. По словам Скибицкого, все будут говорить, что военные хотят сделать ему подарок;

–  зима. "Это будет холодно, и мы пойдем на переговорный процесс, потому что это будет зима", – объяснил возможные аргументы россиян Скибицкий.

Представитель ГУР подчеркнул: разведка понимает планы и намерения врага, осознает угрозы.

"Мы прогнозируем возможный характер действий, а соответственно, и наш ответ: проведение как оборонных, так и контрнаступательных действий, чтобы вернуть наши территории. Но вернуть уже полностью все территории", – подытожил Скибицкий. 

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Марк Сировой
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война Донбасс владимир путин разведка гур Херсонская область Вадим Скибицкий
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