В Германии ранили ножом 15-летнего украинца

Полиция Германии (Иллюстративное фото: EPA)

Вечером 19 мая в немецком городе Дортмунд (Рейнско-Рурский регион) было совершено нападение на 15-летнего украинца. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на правоохранителей.

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По информации журналистов, 15-летний парень с двумя друзьями начали разговор с двумя девушками и это, вероятно, не понравилось группе находившихся неподалеку молодых людей. Между юношами началась драка, в ходе которой один из мужчин нанес несколько ножевых ранений несовершеннолетнему украинцу. Раненого подростка госпитализировали.

Собеседник Bild в полиции рассказал, что состояние украинца удовлетворительное. Нападавшего пока не задержали, его разыскивают правоохранители. Прокурор Марибель Андерссон заявила изданию, что преступление расследуется как покушение на убийство.

Вечером 11 февраля Федерация баскетбола Украины сообщила, что в Германии погиб 17-летний Владимир Ермаков. На него и его друга Артема Козаченко напали с ножом.

Полиция Германии установила, что нападавший – немец турецкого происхождения. По словам офицера, он также напал на 13-летнюю девушку из Ливана и 14-летнего школьника из Сирии. Утверждается, что они хотели прийти на помощь, увидев, что подросток ударил ножом баскетболистов.

20 февраля в больнице скончался украинский баскетболист Козаченко, который получил ножевое ранение во время нападения в Дюссельдорфе.

27 апреля на территории немецкого торгового центра Tengelmann были убиты двое украинцев. 36-летний мужчина погиб на месте от ножевых ранений, 23-летний потерпевший скончался в больнице в тот же вечер.

Вечером 28 апреля немецкие полицейские арестовали 57-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве.

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