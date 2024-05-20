В Германии ранили ножом 15-летнего украинца
Вечером 19 мая в немецком городе Дортмунд (Рейнско-Рурский регион) было совершено нападение на 15-летнего украинца. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на правоохранителей.
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По информации журналистов, 15-летний парень с двумя друзьями начали разговор с двумя девушками и это, вероятно, не понравилось группе находившихся неподалеку молодых людей. Между юношами началась драка, в ходе которой один из мужчин нанес несколько ножевых ранений несовершеннолетнему украинцу. Раненого подростка госпитализировали.
Собеседник Bild в полиции рассказал, что состояние украинца удовлетворительное. Нападавшего пока не задержали, его разыскивают правоохранители. Прокурор Марибель Андерссон заявила изданию, что преступление расследуется как покушение на убийство.
- Вечером 11 февраля Федерация баскетбола Украины сообщила, что в Германии погиб 17-летний Владимир Ермаков. На него и его друга Артема Козаченко напали с ножом.
- Полиция Германии установила, что нападавший – немец турецкого происхождения. По словам офицера, он также напал на 13-летнюю девушку из Ливана и 14-летнего школьника из Сирии. Утверждается, что они хотели прийти на помощь, увидев, что подросток ударил ножом баскетболистов.
- 20 февраля в больнице скончался украинский баскетболист Козаченко, который получил ножевое ранение во время нападения в Дюссельдорфе.
- 27 апреля на территории немецкого торгового центра Tengelmann были убиты двое украинцев. 36-летний мужчина погиб на месте от ножевых ранений, 23-летний потерпевший скончался в больнице в тот же вечер.
- Вечером 28 апреля немецкие полицейские арестовали 57-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве.
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