У Німеччині поранили ножем 15-річного українця

Поліція Німеччини (Ілюстративне фото: EPA)

Увечері 19 травня у німецькому місті Дортмунд (Рейнсько-Рурський регіон) було здійснено напад на 15-річного українця. Про це повідомило видання Bild з посиланням на правоохоронців.

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За інформацією журналістів, 15-річний хлопець з двома друзями розпочали розмову з двома дівчатами й це, ймовірно, не сподобалося групі молодиків, які знаходились неподалік. Між юнаками розпочалася бійка, під час якої один з чоловіків завдав кілька ножових поранень неповнолітньому українцю. Пораненого підлітка ушпиталили.

Співрозмовник Bild у поліції розповів, що стан українця задовільний. Нападника поки не затримали, його розшукують правоохоронці. Прокурорка Марібель Андерсон заявила виданню, що злочин розслідується як замах на вбивство.

Увечері 11 лютого Федерація баскетболу України повідомила, що у Німеччині загинув 17-річний Володимир Єрмаков. На нього та його друга Артема Козаченка напали з ножем.

Поліція Німеччини встановила, що нападник – німець турецького походження. За словами офіцера, він також напав на 13-річну дівчину з Лівану та 14-річного школяра з Сирії. Стверджується, що вони хотіли прийти на допомогу, коли побачили, що підліток вдарив ножем баскетболістів.

20 лютого у лікарні помер український баскетболіст Козаченко, який зазнав ножового поранення під час нападу в Дюссельдорфі.

27 квітня на території німецького торговельного центру Tengelmann були вбиті двоє українців. 36-річний чоловік загинув на місці від ножових поранень, 23-річний потерпілий помер у лікарні того ж вечора.

Ввечері 28 квітня німецькі поліціянти арештували 57-річного росіянина, підозрюваного у вбивстві.

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