У Німеччині поранили ножем 15-річного українця
Увечері 19 травня у німецькому місті Дортмунд (Рейнсько-Рурський регіон) було здійснено напад на 15-річного українця. Про це повідомило видання Bild з посиланням на правоохоронців.
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За інформацією журналістів, 15-річний хлопець з двома друзями розпочали розмову з двома дівчатами й це, ймовірно, не сподобалося групі молодиків, які знаходились неподалік. Між юнаками розпочалася бійка, під час якої один з чоловіків завдав кілька ножових поранень неповнолітньому українцю. Пораненого підлітка ушпиталили.
Співрозмовник Bild у поліції розповів, що стан українця задовільний. Нападника поки не затримали, його розшукують правоохоронці. Прокурорка Марібель Андерсон заявила виданню, що злочин розслідується як замах на вбивство.
- Увечері 11 лютого Федерація баскетболу України повідомила, що у Німеччині загинув 17-річний Володимир Єрмаков. На нього та його друга Артема Козаченка напали з ножем.
- Поліція Німеччини встановила, що нападник – німець турецького походження. За словами офіцера, він також напав на 13-річну дівчину з Лівану та 14-річного школяра з Сирії. Стверджується, що вони хотіли прийти на допомогу, коли побачили, що підліток вдарив ножем баскетболістів.
- 20 лютого у лікарні помер український баскетболіст Козаченко, який зазнав ножового поранення під час нападу в Дюссельдорфі.
- 27 квітня на території німецького торговельного центру Tengelmann були вбиті двоє українців. 36-річний чоловік загинув на місці від ножових поранень, 23-річний потерпілий помер у лікарні того ж вечора.
- Ввечері 28 квітня німецькі поліціянти арештували 57-річного росіянина, підозрюваного у вбивстві.
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