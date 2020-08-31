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В Херсоне больше нет улицы имени Катерины Гандзюк

31.08.2020, 17:40
В Херсоне больше нет улицы имени Катерины Гандзюк - Фото
Фото: facebook.com/MasiNayyem

Верховный суд признал переименование противоправным

Верховный суд принял решение, которым переименование в Херсоне улицы Лютеранской в улицу Катерины Гандзюк признано незаконным. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

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Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Херсонского горсовета, таким образом вернув улице прежнее название - Лютеранская.

Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

  • 22 февраля 2019 г горсовет Херсона переименовал Лютеранскую улицу в честь погибшей активистки
  • 10 мая Херсонский окружной админсуд по иску "физических лиц" признал решение противоправным.
  • Позже мэр города заявил, что будет обжаловать решение в апелляционной инстанции.
  • 8 ноября Пятый апелляционный админсуд оставил в силе решение Херсонского окружного админсуда о том, что переименование улицы является противоправным. 
Вадим Ребрина
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