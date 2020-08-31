В Херсоне больше нет улицы имени Катерины Гандзюк
31.08.2020, 17:40
Фото: facebook.com/MasiNayyem
Верховный суд признал переименование противоправным
Верховный суд принял решение, которым переименование в Херсоне улицы Лютеранской в улицу Катерины Гандзюк признано незаконным. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Херсонского горсовета, таким образом вернув улице прежнее название - Лютеранская.
Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.
- 22 февраля 2019 г горсовет Херсона переименовал Лютеранскую улицу в честь погибшей активистки.
- 10 мая Херсонский окружной админсуд по иску "физических лиц" признал решение противоправным.
- Позже мэр города заявил, что будет обжаловать решение в апелляционной инстанции.
- 8 ноября Пятый апелляционный админсуд оставил в силе решение Херсонского окружного админсуда о том, что переименование улицы является противоправным.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии