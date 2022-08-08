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В Херсоне россияне оцепили Антоновский мост с двух сторон — замглавы облсовета

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 11:29
В Херсоне россияне оцепили Антоновский мост с двух сторон — замглавы облсовета - Фото
Антоновский мост (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты оцепили с двух сторон Антоновский мост в Херсоне, по которому были нанесены удары Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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По его словам, в ночь на 8 августа ВСУ ударили по ключевым точкам логистических маршрутов россиян, в том числе по Антоновскому мосту. Он отметил, что оккупанты оцепили переправу в Херсоне с двух сторон, не подпуская местных жителей. 

"Ведут себя в общении с людьми практически неадекватно, соблюдайте осторожность и старайтесь держаться от этого района подальше. Орки конкретно на взводе. Сам мост, по предварительным данным, получил серьезные повреждения. ВСУ в очередной раз показали, что способны осуществлять огневой контроль над ключевыми точками военной инфрастуктуры, несмотря на все попытки орков прикрыть их своими системами", — написал Соболевский.

Читайте также: По Антоновскому мосту в Херсоне нанесен очередной удар, на переправе был пожар — фото 

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон Антоновский мост
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