В Херсоне россияне оцепили Антоновский мост с двух сторон — замглавы облсовета

Российские оккупанты оцепили с двух сторон Антоновский мост в Херсоне, по которому были нанесены удары Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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По его словам, в ночь на 8 августа ВСУ ударили по ключевым точкам логистических маршрутов россиян, в том числе по Антоновскому мосту. Он отметил, что оккупанты оцепили переправу в Херсоне с двух сторон, не подпуская местных жителей.

"Ведут себя в общении с людьми практически неадекватно, соблюдайте осторожность и старайтесь держаться от этого района подальше. Орки конкретно на взводе. Сам мост, по предварительным данным, получил серьезные повреждения. ВСУ в очередной раз показали, что способны осуществлять огневой контроль над ключевыми точками военной инфрастуктуры, несмотря на все попытки орков прикрыть их своими системами", — написал Соболевский.

Вечером 26 июля жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту.

Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту, назвав их "ювелирными". Российские пропагандисты опубликовали видео с гауляйтером Кириллом Стремоусовым, который стоит на фоне моста со стороны, где не видно повреждений, и заявляет, что движение на переправе перекрыто.

Контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область, заявляла британская разведка.

В Вооруженных Силах Украины официально подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне и дамбе в Новой Каховке в ночь на 8 августа.

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Дмитрий Гриниченко

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