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В Казахстане застряли украинцы. Кулеба обещает помочь

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 10:52
В Казахстане застряли украинцы. Кулеба обещает помочь - Фото
Протесты в Казахстане (Фото - EPA)

Из охваченного протестами Казахстана не смогла вылететь группа украинцев, Министерство иностранных дел обещает им помочь и дало рекомендации гражданам в этой стране. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе МИД.

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В ведомстве отметили, что вчера группа украинцев не смогла вылететь из Алматы в Киев из-за остановки работы казахстанского аэропорта.

Дипломаты помогли им с поиском мест для ночевки, поддерживают с ними контакт и ищут возможность для рейса в Киев – сегодня самолет в столицу может вылететь из Нур-Султана.

В МИД добавили, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в Казахстане.

В ведомстве призывают украинцев, которые находятся в этой стране, зарегистрироваться в системе ДРУГ, избегать мест массовых мероприятий и соблюдать бдительность, особенно в крупных городах. Ранее посольство в Нур-Султане призвало воздержаться от поездок в Казахстан.

МИД заверяет, что не бросит украинцев на произвол судьбы, а также ожидает от властей Казахстана обеспечения безопасности граждан Украины и способствования желающим вернуться на родину.

 Читайте также: Почему "взорвался" Казахстан. Объясняем, что происходит и чем может закончиться

Марк Сировой, Владислав Сердюк
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МИД протесты украинцы аэропорт казахстан дмитрий кулеба алматы
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