В Казахстане застряли украинцы. Кулеба обещает помочь
Из охваченного протестами Казахстана не смогла вылететь группа украинцев, Министерство иностранных дел обещает им помочь и дало рекомендации гражданам в этой стране. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе МИД.
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В ведомстве отметили, что вчера группа украинцев не смогла вылететь из Алматы в Киев из-за остановки работы казахстанского аэропорта.
Дипломаты помогли им с поиском мест для ночевки, поддерживают с ними контакт и ищут возможность для рейса в Киев – сегодня самолет в столицу может вылететь из Нур-Султана.
В МИД добавили, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в Казахстане.
В ведомстве призывают украинцев, которые находятся в этой стране, зарегистрироваться в системе ДРУГ, избегать мест массовых мероприятий и соблюдать бдительность, особенно в крупных городах. Ранее посольство в Нур-Султане призвало воздержаться от поездок в Казахстан.
МИД заверяет, что не бросит украинцев на произвол судьбы, а также ожидает от властей Казахстана обеспечения безопасности граждан Украины и способствования желающим вернуться на родину.
- С 2 января в Казахстане идут протесты. Изначальным требованием было снижение цен на автогаз, затем демонстранты начали требовать отставки режима.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, поручил снизить цены на газ и сменил на посту главы Совбеза экс-президента Нурсултана Назарбаева.
- Однако протесты продолжались, были захваты админзданий и аэропорта в Алматы.
- Власти Казахстана начали в Алматы спецоперацию и позвали на помощь российский блок ОДКБ. В Казахстан вылетели российские десантники.
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