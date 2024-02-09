В Киев прибыла делегация Конгресса США – фото
В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США, сообщила посол Штатов в Украине Бриджит Бринк.
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Она сообщила, что в украинскую столицу прибыла делегация во главе с председателем комитета по разведке Майком Тернером. Также в состав делегации вошли члены Палаты представителей Фрэнч Хилл, Зак Нанн (республиканцы), Джейсон Кроу и Эбигейл Спанбергер (демократы).
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