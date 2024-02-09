До Києва прибула делегація Конгресу США – фото

Делегація демократів і республіканців прибула до Києва на тлі все ще невирішеного питання з виділенням Штатами коштів на допомогу Україні

Фото - Бріджіт Брінк, Х

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США, повідомила посол Штатів в Україні Бріджит Брінк.

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Вона повідомила, що до української столиці прибула делегація на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером. Також до складу делегації увійшли члени Палати представників Френч Хілл, Зак Нанн (республіканці), Джейсон Кроу й Ебігейл Спанбергер (демократи).

Фото – Бріджіт Брінк, Х