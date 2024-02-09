До Києва прибула делегація Конгресу США – фото
Фото - Бріджіт Брінк, Х

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США, повідомила посол Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Вона повідомила, що до української столиці прибула делегація на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером. Також до складу делегації увійшли члени Палати представників Френч Хілл, Зак Нанн (республіканці), Джейсон Кроу й Ебігейл Спанбергер (демократи).

До Києва прибула делегація Конгресу США – фото
Фото – Бріджіт Брінк, Х
  • Київ продовжує очікувати на схвалення Конгресом США виділення додаткового фінансування для допомоги Україні.
  • 7 лютого Сенат США провалив процедурне голосування за пакет на $118 млрд, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні й посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів.
  • 8 лютого у Сенаті США погодились розглянути законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню - без питання безпеки кордону.
київКонгрес СШАделегація СШАбріджит брінк