В Киев приехала глава Сейма Литвы

Литовский спикер заявила, что рада вернуться в Киев, "чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Сейма Литвы"

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18 июня глава Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен приехала в Украину с официальным визитом. Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк, которая встретила спикера на вокзале.

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"Встретила госпожу спикера на Киевском вокзале. Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-литовских отношений", – написала она.

🇺🇦🤝🇱🇹 В Украину с официальным визитом прибыла Спикер Сейма Литвы @VCmilyte . Встретила госпожу Спикерку на Киевском вокзале.



Это важный визит в развитие межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-литовских отношений! pic.twitter.com/Uh8REP2x2c — Olena Kondratiuk (@Ole_Kondratiuk) 18 июня 2024

Литовский спикер заявила, что рада вернуться в Киев, "чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Сейма Литвы победе Украины и ее пути к европейской и евроатлантической интеграции".

31 мая премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что страна готова прислать инструкторов для помощи в обучении солдат на территории Украины, если это будет необходимо.

11 апреля в оборонном ведомстве Литвы сообщили о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошло снаряжение для военнослужащих.

23 апреля Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине новой партии бронемашин М577.

17 мая глава Минобороны Литвы заявил о выделении Украине нового пакета помощи, в который, в частности, вошли разведдроны и боеприпасы.

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