До Києва приїхала голова Сейму Литви
18 червня голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен приїхала в Україну з офіційним візитом. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка зустріла спікерку на вокзалі.
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"Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин", – написала вона.
🇺🇦🤝🇱🇹 В Україну з офіційним візитом прибула Спікерка Сейму Литви @VCmilyte. Зустріла пані Спікерку на Київському вокзалі.— Olena Kondratiuk (@Ole_Kondratiuk) June 18, 2024
Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин! pic.twitter.com/Uh8REP2x2c
Литовська спікерка заявила, що рада повернутися до Києва, "щоб підтвердити непохитну підтримку Сейму Литви перемозі України та її шляху до європейської й євроатлантичної інтеграції".
31 травня прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте повідомила, що країна готова надіслати інструкторів для допомоги в навчанні солдатів на території України, якщо це буде необхідно.
- 11 квітня в оборонному відомстві Литви повідомили про передання Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшло спорядження для військовослужбовців.
- 23 квітня Міноборони Литви повідомило про передання Україні нової партії бронемашин М577.
- 17 травня глава Міноборони Литви заявив про виділення Україні нового пакета допомоги, до якого, зокрема, увійшли розвіддрони та боєприпаси.
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