До Києва приїхала голова Сейму Литви
Фото: Х

18 червня голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен приїхала в Україну з офіційним візитом. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка зустріла спікерку на вокзалі.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин", – написала вона.

Литовська спікерка заявила, що рада повернутися до Києва, "щоб підтвердити непохитну підтримку Сейму Литви перемозі України та її шляху до європейської й євроатлантичної інтеграції".

31 травня прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте повідомила, що країна готова надіслати інструкторів для допомоги в навчанні солдатів на території України, якщо це буде необхідно.

  • 11 квітня в оборонному відомстві Литви повідомили про передання Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшло спорядження для військовослужбовців.
  • 23 квітня Міноборони Литви повідомило про передання Україні нової партії бронемашин М577.
  • 17 травня глава Міноборони Литви заявив про виділення Україні нового пакета допомоги, до якого, зокрема, увійшли розвіддрони та боєприпаси.

Читайте також: Литва передасть Україні шість радіолокаційних станцій Amber-1800 для посилення ППО

литваВікторія Чмілітє-Нільсен