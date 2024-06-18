До Києва приїхала голова Сейму Литви

Литовська спікерка заявила, що рада повернутися до Києва, "щоб підтвердити непохитну підтримку Сейму Литви"

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18 червня голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен приїхала в Україну з офіційним візитом. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка зустріла спікерку на вокзалі.

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"Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин", – написала вона.

🇺🇦🤝🇱🇹 В Україну з офіційним візитом прибула Спікерка Сейму Литви @VCmilyte. Зустріла пані Спікерку на Київському вокзалі.



Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин! pic.twitter.com/Uh8REP2x2c — Olena Kondratiuk (@Ole_Kondratiuk) June 18, 2024

Литовська спікерка заявила, що рада повернутися до Києва, "щоб підтвердити непохитну підтримку Сейму Литви перемозі України та її шляху до європейської й євроатлантичної інтеграції".

31 травня прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте повідомила, що країна готова надіслати інструкторів для допомоги в навчанні солдатів на території України, якщо це буде необхідно.

11 квітня в оборонному відомстві Литви повідомили про передання Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшло спорядження для військовослужбовців.

23 квітня Міноборони Литви повідомило про передання Україні нової партії бронемашин М577.

17 травня глава Міноборони Литви заявив про виділення Україні нового пакета допомоги, до якого, зокрема, увійшли розвіддрони та боєприпаси.

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