В Киеве 2 июня состоится прощание с парамедиком Ириной Цыбух
2 июня состоится прощание с погибшей Ириной Чекой Цыбух — боевым медиком добровольческого батальона "Госпитальеры". Об этом сообщили на странице батальона.
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2 июня в 13:00 в Михайловском соборе состоится служба. Далее состоится прощание на Майдане Незалежности, а в 16:00 запланирован выезд колонны во Львов.
Ирина Цыбух оставила близким пожелание, как должна выглядеть церемония прощания с ней: "Вместо цветов — донаты на батальон и помощь семьям погибших. Никаких искусственных цветов или пластика. Одежда — вышиванка или камуфляж (для действующих военных и ветеранов)".
Парамедик также написала: "Хочу, чтобы все пели на прощании, выучили хотя бы десять содержательных песен и спели их в один голос, чтобы погасить печаль родным пением".
Среди 10 песен от боевого медика для исполнения на Майдане: "Зродилисьмы часа", "Ой, в лугу Червона Калина", "Песня будет среди нас" Владимира Ивасюка и "Украина" Тараса Петриненко.
Ирина Цыбух погибла во время ротации в Харьковском направлении 29 мая. 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.
С 2015 года девушка ездила в Донецкую и Луганскую области как военная парамедикиня, а также была боевой медикиней в составе добровольческого батальона "Госпитальеры". Кроме того, она была журналисткой и работала менеджером Департамента регионального вещания "Суспільне".
В 2023 году Ирина Цыбух стала лауреаткой премии "УП 100. Сила женщин". В том же году, ко Дню телевидения, радио и связи, получила награду от президента Владимира Зеленского — орден "За заслуги".
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