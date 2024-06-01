У Києві 2 червня відбудеться прощання з полеглою парамедикинею Іриною Цибух
2 червня відбудеться прощання із загиблою бойовою медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Чекою Цибух. Про це повідомили на сторінці батальйону.
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2 червня о 13:00 у Михайлівському соборі відбудеться служба. Далі відбудеться прощання на Майдані Незалежності, а о 16:00 запланований виїзд колони на Львів.
Ірина Цибух залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею: "Замість квітів — донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику. Одяг — вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/нок)".
Парамедикиня також написала: "Хочу, щоб усі співали на прощанні, навчились хоча б десятьом змістовним пісням і заспівали їх одноголосно, щоб погасити журбу рідним співом".
Серед 10 пісень від бойової медикині для виконання на Майдані: "Зродились ми великої години", "Ой, у лузі Червона Калина", "Пісня буде поміж нас" Володимира Івасюка та "Україна" Тараса Петриненка.
Ірина Цибух загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня. 1 червня їй мало виповнитися 26 років.
З 2015 року дівчина їздила на Донеччину та Луганщину як військова парамедикиня, а також була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону "Госпітальєри". Окрім того, вона була журналісткою та працювала менеджеркою Департаменту регіонального мовлення "Суспільного".
У 2023 році Ірина Цибух стала лавреаткою премії "УП 100. Сила жінок". А того ж року, до Дня телебачення, радіо та зв’язку, отримала нагороду від президента Володимира Зеленського — орден "За заслуги".
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