В Киеве мужчина поджег 12 авто военных. Объяснил это своим плохим отношением к ним – фото

В Киеве задержан мужчина, который поджег 12 автомобилей украинских военнослужащих. Свои действия он аргументировал негативным отношением к военным, сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Как утверждают правоохранители, мужчину задержали "на горячем", когда тот закладывал зажигательное устройство в очередной автомобиль военного.

Эти устройства он якобы производил сам, срабатывали они в определенное время.

Мужчина признался, что делает это из-за своего плохого отношения к военным.

Продолжается проверка его причастности к другим преступлениям, в том числе против основ национальной безопасности Украины.

Около полуночи 26 мая 2023 года в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.

25 июля в Киеве водитель сбил двух военнослужащих на блокпосте, один из пострадавших погиб на месте.

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