У Києві чоловік підпалив 12 автівок військових. Пояснив це своїм поганим ставленням до них – фото
21.08.2023, 12:37
Фото: МВС
У Києві затримали чоловіка, який підпалив 12 автомобілів українських військовослужбовців. Свої дії він аргументував негативним ставленням до військових, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
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Як стверджують правоохоронці, чоловіка затримали "на гарячому", коли той закладав запалювальний пристрій до чергової автівки військового.
Ці пристрої він нібито виготовляв сам, спрацьовували вони у визначений час.
Чоловік зізнався, що робить це через своє погане ставлення до військових.
Триває перевірка його причетності до інших злочинів, зокрема проти основ національної безпеки України.
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