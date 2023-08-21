У Києві чоловік підпалив 12 автівок військових. Пояснив це своїм поганим ставленням до них – фото

У Києві затримали чоловіка, який підпалив 12 автомобілів українських військовослужбовців. Свої дії він аргументував негативним ставленням до військових, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

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Як стверджують правоохоронці, чоловіка затримали "на гарячому", коли той закладав запалювальний пристрій до чергової автівки військового.

Ці пристрої він нібито виготовляв сам, спрацьовували вони у визначений час.

Чоловік зізнався, що робить це через своє погане ставлення до військових.

Триває перевірка його причетності до інших злочинів, зокрема проти основ національної безпеки України.

Близько опівночі 26 травня 2023 року у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту.

25 липня у Києві водій збив двох військовослужбовців на блокпосту, один із постраждалих загинув на місці.

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