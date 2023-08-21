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У Києві чоловік підпалив 12 автівок військових. Пояснив це своїм поганим ставленням до них – фото

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 12:37
У Києві чоловік підпалив 12 автівок військових. Пояснив це своїм поганим ставленням до них – фото - Фото
Фото: МВС

У Києві затримали чоловіка, який підпалив 12 автомобілів українських військовослужбовців. Свої дії він аргументував негативним ставленням до військових, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Як стверджують правоохоронці, чоловіка затримали "на гарячому", коли той закладав запалювальний пристрій до чергової автівки військового.

Ці пристрої він нібито виготовляв сам, спрацьовували вони у визначений час.

Фото: МВС

Чоловік зізнався, що робить це через своє погане ставлення до військових.

Фото: МВС

Триває перевірка його причетності до інших злочинів, зокрема проти основ національної безпеки України.

  • Близько опівночі 26 травня 2023 року у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту.
  • 25 липня у Києві водій збив двох військовослужбовців на блокпосту, один із постраждалих загинув на місці.

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Мілана Головань
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