В Киеве откроется постоянное представительство Европарламента

Роберта Мецола (Фото: пресс-служба ВРУ)

В Киеве откроют представительство Европейского парламента. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщила глава ЕП Роберта Мецола.

"Я здесь на этой неделе для того, чтобы еще больше усилить наше сотрудничество. Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь, в Киеве", — сказала Мецола.

Чиновница добавила, что это делается для того, чтобы "мы присутствовали в Украине и работали рядом с вами каждый день".

Во время этого заявления депутаты встали и начали ей аплодировать.

"Это было наше обязательство перед вами, и мы его выполняем. Мы здесь с вами, и мы здесь для того, чтобы остаться", – акцентировала глава ЕП.