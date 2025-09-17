В Киеве откроется постоянное представительство Европарламента
В Киеве откроют представительство Европейского парламента. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщила глава ЕП Роберта Мецола.
"Я здесь на этой неделе для того, чтобы еще больше усилить наше сотрудничество. Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь, в Киеве", — сказала Мецола.
Чиновница добавила, что это делается для того, чтобы "мы присутствовали в Украине и работали рядом с вами каждый день".
Во время этого заявления депутаты встали и начали ей аплодировать.
"Это было наше обязательство перед вами, и мы его выполняем. Мы здесь с вами, и мы здесь для того, чтобы остаться", – акцентировала глава ЕП.
- В июне Мецола заявляла, что Европарламент будет настаивать на евроинтеграции Украины. Так она ответила на позицию Венгрии, которая выступает против этого.
- Утром 17 сентября Мецола прибыла в Киев. Ее встретил спикер ВРУ Стефанчук.
Комментарии (0)