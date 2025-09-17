У Києві відкриється постійне представництво Європарламенту
У Києві відкриють представництво Європейського парламенту. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомила очільниця ЄП Роберта Мецола.
"Я тут цього тижня для того, щоб ще більше посилити нашу співпрацю. Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут, в Києві", – сказала Мецола.
Посадовиця додала, що це робиться для того, щоб "ми були присутні в Україні й працювали поруч з вами кожного дня".
Під час цієї заяви депутати встали та почали їй аплодувати.
"Це було наше зобов’язання перед вами, і ми його виконуємо. Ми тут з вами, і ми тут для того, щоб залишитися", – акцентувала глава ЄП.
- У червні Мецола заявляла, що Європарламент буде наполягати на євроінтеграції України. Так вона відповіла на позицію Угорщини, яка виступає проти цього.
- Вранці 17 вересня Мецола прибула до Києва. Її зустрів спікер ВРУ Стефанчук.
