В Киеве снова прозвучали взрывы. На этот раз летели крылатые ракеты Х-101
В Киеве после 09:00 снова прогремели взрывы, воздушная атака россиян продолжается. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в городе.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военная администрация столицы заявила о работе сил противовоздушной обороны.
Людей призывают быть в укрытиях до отбоя тревоги.
Перед взрывами командование Воздушных сил писало о движении крылатых ракет типа Х-101/Х-555 в направлении Киева.
Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сказал, что столица была одной из главных целей атаки врага утром 2 января.
С утра в Киеве гремели взрывы, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал", в городе начались перебои со светом и водой.
- Хронику атаки по Украине утром 2 января можно прочитать по ссылке.
- В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "шахедами" и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БпЛА.
- В результате очередной атаки РФ был уничтожен музей Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился Степан Бандера.
Смотрите также: Воздушные силы показали боевую работу по российским дронам в новогоднюю ночь – видео