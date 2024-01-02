В Киеве снова прозвучали взрывы. На этот раз летели крылатые ракеты Х-101

Военная администрация заявила о работе противовоздушной обороны в столице

Киев (Фото: EPA)

В Киеве после 09:00 снова прогремели взрывы, воздушная атака россиян продолжается. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в городе.

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Военная администрация столицы заявила о работе сил противовоздушной обороны.

Людей призывают быть в укрытиях до отбоя тревоги.

Перед взрывами командование Воздушных сил писало о движении крылатых ракет типа Х-101/Х-555 в направлении Киева.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сказал, что столица была одной из главных целей атаки врага утром 2 января.

С утра в Киеве гремели взрывы, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал", в городе начались перебои со светом и водой.

Хронику атаки по Украине утром 2 января можно прочитать по ссылке.

В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "шахедами" и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БпЛА.

В результате очередной атаки РФ был уничтожен музей Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился Степан Бандера.

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