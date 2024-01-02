У Києві знову пролунали вибухи. Цього разу летіли крилаті ракети Х-101
У Києві після 09:00 знову пролунали вибухи, повітряна атака росіян триває. Про це повідомляє кореспондент LIGA.net у місті.
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Військова адміністрація столиці заявила про роботу сил протиповітряної оборони.
Людей закликають бути в укриттях до відбою тривоги.
Перед вибухами командування Повітряних сил писало про рух крилатих ракет типу Х-101/Х-555 у напрямку Києва.
Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону сказав, що столиця була однією з головних цілей атаки ворога вранці 2 січня.
З ранку у Києві гриміли вибухи, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал", у місті почалися перебої зі світлом та водою.
- Хроніку атаки по Україні вранці 2 січня можна прочитати за посиланням.
- У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами" та били ракетами, українські захисники знищили 87 із 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.
- Внаслідок чергової атаки РФ було знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де навчався Степан Бандера.
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