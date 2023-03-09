В Киеве звучат взрывы — РФ наносит ракетные удары, 15% города без света, есть пострадавшие

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Российские оккупанты наносят ракетные удары по Киеву, в городе звучат взрывы, энергетики превентивно отключили свет. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

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Около 06:00 в Киеве раздался громкий взрыв — по словам Кличко, он был слышен в Голосеевском районе. Все специальные службы должны работать на месте.

Также градоначальник сообщил, что из-за ракетной атаки энергетики применили экстренные отключения света — без электроэнергии сидят примерно 15% потребителей Киева.

Около 07:00 в городе раздался еще один взрыв.

Кроме этого, о работе противовоздушной обороны сообщали в Киевской городской военной администрации. В Киеве и области продолжается воздушная тревога.

ОБНОВЛЕНО в 07:15. Кличко сообщил, что второй взрыв был в Святошинском районе, горят машины во дворе одного из жилых домов. Он призвал жителей быть в укрытиях.

ОБНОВЛЕНО в 07:22. В Святошинском районе есть двое пострадавших, пишет Кличко.

В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские воины обучатся пользованию системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, тогда как привычная подготовка проходит 10 месяцев.

5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.

Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

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Дмитро Гриниченко

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