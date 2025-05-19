В Китае заявили, что полностью уважают суверенитет Дании над Гренландией

Встреча Ван И и Ларса Расмуссена (Фото: x.com/DanishMFA)

Китай полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Дании в вопросе Гренландии. Об этом заявил 19 мая министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Пекине с датским коллегой Ларсом Расмуссеном, передает Reuters.

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В то же время Пекин выразил надежду, что Дания продолжит поддерживать "законную" позицию Китая в вопросе суверенитета и территориальной целостности республики. Представители МИД двух стран обсудили вопрос Тайваня, который Китай считает "своей территорией", хотя власти острова отрицают это.

Министр иностранных дел Китая заявил, что страна готова углублять экономическое и торговое сотрудничество с Данией, а также сотрудничество в области научных инноваций и зеленой экономики.

По его словам, обе стороны разделяют широкий консенсус в отношении сохранения многосторонности и защиты свободной торговли, добавив, что Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с ЕС.

Встреча министров состоялась после критики Китая в адрес Дании за прием на прошлой неделе бывшего президента Тайваня Цай Инвэнь, которая выступила на демократическом саммите в Копенгагене и встречалась с датскими законодателями.