В Китае заявили, что полностью уважают суверенитет Дании над Гренландией
Китай полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Дании в вопросе Гренландии. Об этом заявил 19 мая министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Пекине с датским коллегой Ларсом Расмуссеном, передает Reuters.
В то же время Пекин выразил надежду, что Дания продолжит поддерживать "законную" позицию Китая в вопросе суверенитета и территориальной целостности республики. Представители МИД двух стран обсудили вопрос Тайваня, который Китай считает "своей территорией", хотя власти острова отрицают это.
Министр иностранных дел Китая заявил, что страна готова углублять экономическое и торговое сотрудничество с Данией, а также сотрудничество в области научных инноваций и зеленой экономики.
По его словам, обе стороны разделяют широкий консенсус в отношении сохранения многосторонности и защиты свободной торговли, добавив, что Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с ЕС.
Встреча министров состоялась после критики Китая в адрес Дании за прием на прошлой неделе бывшего президента Тайваня Цай Инвэнь, которая выступила на демократическом саммите в Копенгагене и встречалась с датскими законодателями.
- 23 декабря 2024 года президент США Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для Соединенных Штатов.
- 7 января 2025 года он сказал, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения для этого. 30 марта он снова не исключил применения военной силы для взятия Гренландии под контроль.
- 21 января Трамп отметил, что США нужна Гренландия для международной безопасности, потому что там повсюду суда России и Китая.
- 4 апреля Рубио возразил, что США аннексируют Гренландию, и заявил, что страна "просто придет с партнерством".