"Мы просто придем к ним с партнерством". Рубио возразил, что США аннексируют Гренландию

Госсекретарь США заявил, что Гренландия должна сама определиться, с кем она хочет быть – с Данией или независимой

Марко Рубио (Фото: ЕРА/Jack Guez)

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, возразил, что его страна может потенциально аннексировать Гренландию. По его словам, на все воля жителей островной страны, так что, если они решат отойти от контроля Дании – США придут к ним с партнерством.

"Мы ничего не аннексируем. Мы должны уважать самоопределение гренландцев. Дания должна фокусироваться на том, что Гренландия не хочет быть частью Дании. Мы не говорим об аннексии, мы просто говорим. Если, например, к ним [гренландцам] придет Китай и предложит им кучу денег, то они уже будут зависеть от Китая", — прокомментировал он.

Рубио подчеркнул, что сама Гренландия неоднократно заявляла, что хочет быть независимой от Дании.

"Не мы предлагали эту идею, а они. И если они так решат, то США будут готовы на партнерство", – подытожил госсекретарь США.

23 декабря 2024 года Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для США.

7 января 2025 года он сказал, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения для этого. 30 марта он снова не исключил применения военной силы для взятия Гренландии под контроль.

12 января Уолтц заявил, что Трамп рассматривает все пути присоединения Гренландии к США, в том числе силовой.

21 января Трамп отметил, что США нужна Гренландия для международной безопасности, потому что там повсюду суда России и Китая.

5 марта он выразил уверенность в том, что США получат контроль над Панамским каналом и Гренландией.