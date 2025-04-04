"Ми просто прийдемо до них із партнерством". Рубіо заперечив, що США анексують Гренландію

Держсекретар США заявив, що Гренландія має сама визначитися, з ким вона хоче бути – з Данією або незалежною

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/Jack Guez)

Держсекретар США Марко Рубіо, виступаючи у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, заперечив, що його країна може потенційно анексувати Гренландію. За його словами, на все воля жителів острівної країни, то ж, якщо вони вирішать відійти від контролю Данії – США прийдуть до них із партнерством.

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"Ми нічого не анексуємо. Ми маємо поважати самовизначення гренландців. Данія має фокусуватися на тому, що Гренландія не хоче бути частиною Данії. Ми не говоримо про анексію, ми просто говоримо. Якщо, наприклад, до них [гренландців] прийде Китай і запропонує їм купу грошей, то вони вже залежатимуть від Китаю", – прокоментував він.

Рубіо наголосив, що сама Гренландія неодноразово заявляла, що хоче бути незалежною від Данії.

"Не ми пропонували цю ідею, а вони. І якщо вони так вирішать, то США будуть готові на партнерство", – підсумував держсекретар США.

23 грудня 2024 року Трамп заявив про необхідність контролю над Гренландією для США.

7 січня 2025 року він сказав, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу для цього. 30 березня він знову не виключив застосування військової сили для взяття Гренландії під контроль.

12 січня Волтц заявив, що Трамп розглядає усі шляхи приєднання Гренландії до США, зокрема силовий.

21 січня Трамп зазначив, що США потрібна Гренландія для міжнародної безпеки, бо там всюди судна Росії й Китаю.

5 березня він висловив впевненість у тому, що США отримають контроль над Панамським каналом та Гренландією.