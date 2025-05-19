У Китаї заявили, що повністю шанують суверенітет Данії над Гренландією
Китай повністю поважає суверенітет та територіальну цілісність Данії у питанні Гренландії. Про це заявив 19 травня міністр закордонних справ КНР Ван І під час зустрічі в Пекіні з данським колегою Ларсом Расмуссеном, передає Reuters.
Водночас Пекін висловив сподівання, що Данія продовжить підтримувати "законну" позицію Китаю в питанні суверенітету та територіальної цілісності республіки. Представники МЗС двох країн обговорили питання Тайваню, який Китай вважає "своєю територією", хоча влада острова відкидає це.
Міністр закордонних справ Китаю заявив, що країна готова поглиблювати економічну та торговельну співпрацю з Данією, а також співпрацю у галузі наукових інновацій та зеленої економіки.
За його словами, обидві сторони поділяють широкий консенсус щодо збереження багатосторонності та захисту вільної торгівлі, додавши, що Китай готовий зміцнювати діалог та співпрацю з ЄС.
Зустріч міністрів відбулася після критики Китаю на адресу Данії через приймання минулого тижня колишньої президентки Тайваню Цай Інвень, яка виступила на демократичному саміті у Копенгагені та зустрічалася з данськими законодавцями.
- 23 грудня 2024 року президент США Трамп заявив про необхідність контролю за Гренландією для Сполучених Штатів.
- 7 січня 2025 року він сказав, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу для цього. 30 березня він знову не виключив застосування військової сили для взяття Гренландії під контроль.
- 21 січня Трамп зазначив, що США потрібна Гренландія для міжнародної безпеки, тому що там повсюди судна Росії та Китаю.
- 4 квітня Рубіо заперечив, що США анексують Гренландію, і заявив, що країна "просто прийде з партнерством".