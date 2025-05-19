У Китаї заявили, що повністю шанують суверенітет Данії над Гренландією

Зустріч Ван І та Ларса Расмуссена (Фото: x.com/DanishMFA)

Китай повністю поважає суверенітет та територіальну цілісність Данії у питанні Гренландії. Про це заявив 19 травня міністр закордонних справ КНР Ван І під час зустрічі в Пекіні з данським колегою Ларсом Расмуссеном, передає Reuters.

Водночас Пекін висловив сподівання, що Данія продовжить підтримувати "законну" позицію Китаю в питанні суверенітету та територіальної цілісності республіки. Представники МЗС двох країн обговорили питання Тайваню, який Китай вважає "своєю територією", хоча влада острова відкидає це.

Міністр закордонних справ Китаю заявив, що країна готова поглиблювати економічну та торговельну співпрацю з Данією, а також співпрацю у галузі наукових інновацій та зеленої економіки.

За його словами, обидві сторони поділяють широкий консенсус щодо збереження багатосторонності та захисту вільної торгівлі, додавши, що Китай готовий зміцнювати діалог та співпрацю з ЄС.

Зустріч міністрів відбулася після критики Китаю на адресу Данії через приймання минулого тижня колишньої президентки Тайваню Цай Інвень, яка виступила на демократичному саміті у Копенгагені та зустрічалася з данськими законодавцями.