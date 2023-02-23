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В Китае заявили о контрабанде оружия из Украины. МИД отреагировал: российская пропаганда

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 15:47
В Китае заявили о контрабанде оружия из Украины. МИД отреагировал: российская пропаганда - Фото
Олег Николенко (скриншот)

Министерство иностранных дел опровергает заявление МИД Китая о том, что оружие, поставляемое США Украине, якобы часто контрабандой оказывается в руках преступных группировок в Европе и других регионах. Об этом в Facebook пишет спикер МИДа Олег Николенко.

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"Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины", – говорится в сообщении.

Николенко отметил, что у Украины есть современная эффективная система контроля над получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия, отметил он.

Россия инвестирует многочисленные ресурсы в дезинформацию, чтобы подорвать международную военную помощь Украине, отметил Николенко.

"Призываем китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не быть инструментом в руках российской пропаганды", – говорится в сообщении.

  • В сентябре журналисты BBC опубликовали доказательства того, что информация о торговле Украиной западным оружием в даркнете – это фейк.
  • Заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что западное оружие в руках ВСУ больно донимает россиян – отсюда фейки о его контрабанде.
  • В октябре на финском сайте Yle вышла статья, где утверждается, что оружие, которое разные страны поставляют Украине, якобы было обнаружено в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах. В МВД и МИД опровергли эту информацию.
  • 16 февраля в МИДе отреагировали на публикацию Financial Times, в которой утверждается, что из Украины якобы поставляется контрабандное оружие. Николенко назвал материал FT фейком и дезинформацией в пользу России.
Вадим Ребрина
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Китай МИД оружие контрабанда
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