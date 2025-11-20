В Косово распустили парламент и назначили внеочередные выборы на декабрь

За девять месяцев в Косово не смогли сформировать полноценное правительство и назначили новые выборы

Президент Косово Вьоса Османи (Фото: x.com/VjosaOsmaniPRKS)

Косово готовится к внеочередным выборам в декабре, так как не смогло сформировать правительство 19 ноября после февральского голосования. Об этом объявила президент страны Вьоса Османи, передает Politico.

Выборы запланированы на 28 декабря, они станут седьмыми за время независимости с 2008 года.

Парламент Косово был распущен, так как политические партии не смогли договориться о правящем большинстве. Предыдущие выборы состоялись в феврале 2025 года – победу одержала партия "Самоопределение" (Vetëvendosje премьер-министра Альбина Курти). Однако она не получила достаточно мест (61), чтобы формировать большинство в управлении страной.

Партии Косово вели переговоры, но не смогли сформировать правительство к установленному конституцией сроку – 19 ноября.

"Оппозиция в очередной раз предпочла препятствование ответственности, заблокировав волю большинства и не позволив Косово двигаться вперед", – заявила Politico заместитель министра иностранных дел Лиза Гаши.

Президент Косово заявила, что новые выборы задержат необходимое для страны финансирование. Османи попыталась убедить партии вернуться в парламент на заключительное заседание, чтобы проголосовать за бюджет следующего года, некоторые соглашения с Европейским Союзом и кредиты от Всемирного банка и других международных кредиторов.

"Речь идет о более чем миллиарде евро, которые теперь останутся замороженными... Нашим гражданам крайне необходимы стабильные и ответственные институты, принимающие решения в их интересах", – цитирует ее Reuters.

Оппозиционные партии отказались управлять страной вместе с Курти, критикуя его подход к отношениям Косово с западными союзниками и его действия на этнически разделенном севере Косово, где проживает сербское меньшинство.