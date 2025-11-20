У Косові розпустили парламент і призначили позачергові вибори на грудень

За дев'ять місяців у Косові не змогли сформувати повноцінний уряд і призначили нові вибори

Президентка Косово Вйоса Османі (Фото: x.com/VjosaOsmaniPRKS)

Косово готується до позачергових виборів у грудні, оскільки не змогло сформувати уряд 19 листопада після лютневого голосування. Про це оголосила президентка країни Вйоса Османі, передає Politico.

Вибори заплановані на 28 грудня, вони стануть сьомими за час незалежності з 2008 року.

Парламент Косова було розпущено, оскільки політичні партії не змогли домовитися про правлячу більшість. Попередні вибори відбулися в лютому 2025 року – перемогу здобула партія "Самовизначення" (Vetëvendosje прем'єр-міністра Альбіна Курті). Однак вона не отримала достатньо місць (61), щоб мати більшість в управлінні країною.

Партії Косова вели переговори, але не змогли сформувати уряд до встановленого конституцією терміну – 19 листопада.

"Опозиція вкотре віддала перевагу перешкоджанню відповідальності, заблокувавши волю більшості і не дозволивши Косово рухатися вперед", – заявила Politico заступниця міністра закордонних справ Ліза Гаші.

Президентка Косово заявила, що нові вибори затримають необхідне для країни фінансування. Османі спробувала переконати партії повернутися до парламенту на заключне засідання, щоб проголосувати за бюджет наступного року, деякі угоди з Європейським Союзом і кредити від Світового банку й інших міжнародних кредиторів.

"Йдеться про більш ніж мільярд євро, що тепер залишаться замороженими... Нашим громадянам украй необхідні стабільні й відповідальні інститути, які ухвалюють рішення в їхніх інтересах", – цитує її Reuters.

Опозиційні партії відмовилися керувати країною разом із Курті, критикуючи його підхід до відносин Косова із західними союзниками і його дії на етнічно розділеній півночі Косова, де мешкає сербська меншина.