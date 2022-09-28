В Крыму мужчины совершают мелкие преступления, чтобы не мобилизовали в армию РФ – Генштаб

Во временно оккупированном Крыму, где российские захватчики проводят мобилизацию в свою армию, мужчины идут на совершение мелких преступлений для того, чтобы избежать призыва. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, в России возникают проблемы с проведением мобилизации.

В частности, на сборных пунктах Белгородской и Ростовской областей российские мобилизованные должны за свой счет приобрести зимнюю форму одежды и средства защиты.

"На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, мужчины, во избежание мобилизации, пытаются откупиться взяткой, выехать за границу российской федерации, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление", – говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В отдаленных частях России мобилизуют, несмотря на отсутствие опыта прохождения военной службы в прошлом и боевого опыта.

"Нередки случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше шестидесяти лет", – сообщили в Генштабе.

21 сентября власти России объявили о мобилизации. В разных городах РФ прошли протесты, митингующих разгоняли силовики с дубинками.

22 сентября на границе России с Грузией образовались многокилометровые очереди из автомобилей.

В Дагестане начались протесты.

В Литве предложили ввести чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Россией.

26 сентября в Иркутской области расстреляли начальника военкомата.

Читайте также: "Они все там погибнут" – российские наемники о мобилизации россиян на войну с Украиной

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.