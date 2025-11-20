В Курской области 16 000 абонентов без света после пожаров на электроподстанциях
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
В Курской области пожаловались на атаку по электроподстанциям 20 ноября, в результате чего более 16 000 абонентов якобы остались без света. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, без света остались якобы жители Глушковского, Рыльского и Кореневского районов Курской области. Сам Рыльск подключили к резервным источникам.
Местная власть еще уточняет последствия и намерена провести инженерно-саперное обследование территорий. Восстановить электроэнергию россиянам обещают "как можно скорее".
Взрывы ночью были слышны и в Рязани, где может быть атакован местный нефтеперерабатывающий завод. В его районе случился пожар.
- 14 ноября ВСУ "Нептунами" ударили по пункту базирования кораблей РФ "Новороссийск" и другим объектам.
- 18 ноября Генштаб сообщил, что ВСУ успешно ударили ракетами ATACMS по военным объектам в России.
