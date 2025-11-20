В Курской области 16 000 абонентов без света после пожаров на электроподстанциях

Атака по Курской области (Фото: ресурсы россиян)

В Курской области пожаловались на атаку по электроподстанциям 20 ноября, в результате чего более 16 000 абонентов якобы остались без света. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, без света остались якобы жители Глушковского, Рыльского и Кореневского районов Курской области. Сам Рыльск подключили к резервным источникам.

Местная власть еще уточняет последствия и намерена провести инженерно-саперное обследование территорий. Восстановить электроэнергию россиянам обещают "как можно скорее".

Взрывы ночью были слышны и в Рязани, где может быть атакован местный нефтеперерабатывающий завод. В его районе случился пожар.

