У Курській області 16 000 абонентів без світла після пожеж на електропідстанціях

Атака по Курській області (Фото: ресурси росіян)

У Курській області поскаржилися на атаку по електропідстанціях 20 листопада, внаслідок чого нібито понад 16 000 абонентів залишилися без світла. Про це заявив губернатор регіону Олександр Хінштейн.

За його словами, без світла залишилися нібито жителі Глушківського, Рильського та Кореневського районів Курської області. Сам Рильськ під'єднали до резервних джерел.

Місцева влада ще уточнює наслідки та має намір провести інженерно-саперне обстеження територій. Відновити електроенергію росіянам обіцяють "якомога швидше".

Вибухи вночі було чутно і в Рязані, де може бути атакований місцевий нафтопереробний завод. У його районі сталася пожежа.

