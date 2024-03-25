В Литве назначен новый министр обороны

Как сообщает канцелярия литовского лидера, им стал Лауринас Кащюнас

Гитанас Науседа и Лауринас Кащюнас (Фото: сайт президента Литвы)

Президент Литвы Гитанас Науседа назначил Лауринаса Кащюнаса на должность министра национальной обороны страны. Об этом сообщила канцелярия литовского президента.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

Науседа назначил Кащюнаса и уволил с поста главы Минобороны Арвидаса Анушаускаса по предложению премьера Литвы Ингриды Шимоните.

Кащюнас до назначения главой Минобороны Литвы занимал должность главы Комитета по национальной безопасности и обороне в Сейме. Был избран в парламент от партии консерваторов "Союз Отечества – Литовские христианские демократы".

Также сегодня Науседа подписал указ об отставке Арвидаса Анушаускаса. Он возглавлял оборонное ведомство с декабря 2020 года.

16 марта издание Delfi сообщило, что Анушаускас подал в отставку 15 марта и сказал, что его об этом попросила Шимоните.

Шимоните написала тогда в Facebook, что отставка Анушаускаса не связана с какими-либо неожиданными изменениями состояния национальной обороны Литвы или негативными новостями о деятельности министерства. По ее словам, это связано с ожиданием сделать за эту каденцию "еще больше и оперативнее".

13 марта сообщалось, что Науседа поддержал идею Макрона о направлении войск в Украину для тренировки местных сил и призывает Запад прекратить "рисовать красные линии".

20 марта Литва сообщила, что передаст 35 млн евро на снаряды для Украины в рамках чешской инициативы.

22 марта Украина получила от Литвы систему борьбы с беспилотниками.

Читайте также: Глава МИД Литвы о войсках НАТО в Украине: Это огромное изменение, мы не остановили Путина