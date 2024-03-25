У Литві призначено нового міністра оборони

Гітанас Науседа і Лаурінас Кащюнас (Фото: сайт президента Литви)

Президент Литви Гітанас Науседа призначив Лаурінаса Кащюнаса на посаду міністра національної оборони країни. Про це повідомила канцелярія литовського президента.

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Науседа призначив Кащюнаса і звільнив з посади глави Міноборони Арвідаса Анушаускаса за пропозицією прем’єрки Литви Інгріди Шимоніте.

Кащюнас до призначення головою Міноборони Литви обіймав посаду очільника Комітету з національної безпеки та оборони в Сеймі. Був обраний до парламенту від партії консерваторів "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи".

Також сьогодні Науседа підписав указ про відставку Арвідаса Анушаускаса. Він очолював оборонне відомство з грудня 2020 року.

16 березня видання Delfi повідомило, що Анушаускас подав у відставку напередодні і сказав, що його про це попросила Шімоніте.

Шимоніте написала тоді в Facebook, що відставка Анушаускаса не пов'язана з якимись несподіваними змінами стану національної оборони Литви або негативними новинами про діяльність міністерства. За її словами, це пов'язано з очікуванням зробити за цю каденцію "ще більше та оперативніше".

13 березня повідомлялося, що Науседа підтримав ідею Макрона щодо направлення військ в Україну для тренування місцевих сил і закликає Захід припинити "малювати червоні лінії".

20 березня Литва повідомила, що передасть 35 млн євро на снаряди для України в межах чеської ініціативи.

22 березня Україна отримала від Литви системи боротьби з безпілотниками.

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