В МИД Беларуси отреагировали на "заморозку" контактов с Украиной

В МИД Беларуси расценивают призывы к проведению новых выборов как "попытку вмешательства во внутренние дела"

Беларусь не ставила отношения с Украиной на паузу — и украинская сторона несет всю ответственность за возможные последствия такого решения по своей инициативе. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Александр Глаз, сообщается на сайте ведомства.

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Он заявил, что Беларусь расценивает как попытку вмешательства во внутренние дела "настоятельные призывы к проведению новых выборов". Он назвал "как минимум странными" заявление Украины о невмешательстве "с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США".

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - сказал он.

Глаз добавил, что Беларусь к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина.

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Марк Сировой

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