В МИД Беларуси отреагировали на "заморозку" контактов с Украиной
В МИД Беларуси расценивают призывы к проведению новых выборов как "попытку вмешательства во внутренние дела"
Беларусь не ставила отношения с Украиной на паузу — и украинская сторона несет всю ответственность за возможные последствия такого решения по своей инициативе. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Александр Глаз, сообщается на сайте ведомства.
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Он заявил, что Беларусь расценивает как попытку вмешательства во внутренние дела "настоятельные призывы к проведению новых выборов". Он назвал "как минимум странными" заявление Украины о невмешательстве "с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США".
"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - сказал он.
Глаз добавил, что Беларусь к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 27 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальные контакты с Беларусью приостановлены. По его словам, их восстановят, когда ситуация не будет нести политические, репутационные и моральные последствия для Украины. Он также считает, что выборы в Беларуси не были свободными.
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