В МИД Франции не смогли прямо ответить на вопрос об аресте Путина после ордера МУС

Во французском министерстве отметили, что все, кто совершил преступления, должны понести наказание

Владимир Путин (Фото: скрин видео)

Во Франции не дали прямого ответа на вопрос о том, арестуют ли российского диктатора Владимира Путина на основании ордера Международного уголовного суда. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя министерства иностранных дел Франции Кристофа Лемуана.

Представитель французского МИД заявил, что позиция Франции касательно ордеров на арест российского диктатора Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху одинаковая.

"Что касается Владимира Путина, то все те, кто совершил преступления, не останутся безнаказанными. Они должны ответить за свои деяния, и мы всегда говорили, что будем применять международное право во всех его аспектах", – сказал Лемуан в ответ на вопрос об аресте российского диктатора.

При этом он назвал "сложным" вопрос иммунитета на арест для лидеров стран, который закреплен в уставе МУС. У государств, по его словам, разнятся мнения по этому вопросу.