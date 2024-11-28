В МИД Франции не смогли прямо ответить на вопрос об аресте Путина после ордера МУС
Во Франции не дали прямого ответа на вопрос о том, арестуют ли российского диктатора Владимира Путина на основании ордера Международного уголовного суда. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя министерства иностранных дел Франции Кристофа Лемуана.
Представитель французского МИД заявил, что позиция Франции касательно ордеров на арест российского диктатора Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху одинаковая.
"Что касается Владимира Путина, то все те, кто совершил преступления, не останутся безнаказанными. Они должны ответить за свои деяния, и мы всегда говорили, что будем применять международное право во всех его аспектах", – сказал Лемуан в ответ на вопрос об аресте российского диктатора.
При этом он назвал "сложным" вопрос иммунитета на арест для лидеров стран, который закреплен в уставе МУС. У государств, по его словам, разнятся мнения по этому вопросу.
- 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и его приспешницы, уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Этот ордер действует пожизненно.
- 20 сентября 2024 года В Евросоюзе напомнили, что все страны обязаны выполнять ордер МУС на арест.
- 21 ноября МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.
- Израиль в ответ обвинил МУС в "антисемитской ненависти" к стране и заявил, что суд избрал сторону "террора и зла".
- 28 ноября стало известно, что Франция изменила свою позицию по вопросу ареста Нетаньяху. В МИД заявили, что у израильского премьера иммунитет, так как страна не подписала Римский статут.