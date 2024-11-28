У МЗС Франції не змогли прямо відповісти на питання про арешт Путіна після ордера МКС
У Франції не дали прямої відповіді на запитання, чи заарештують російського диктатора Володимира Путіна на підставі ордера Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на представника міністерства закордонних справ Франції Крістофа Лемуана.
Представник французького МЗС заявив, що позиція Франції щодо ордерів на арешт російського диктатора Путіна та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу однакова.
"Що стосується Володимира Путіна, то всі ті, хто вчинив злочини, не залишаться безкарними. Вони повинні відповісти за свої діяння, і ми завжди говорили, що застосовуватимемо міжнародне право у всіх його аспектах", – сказав Лемуан у відповідь на питання про арешт російського диктатора.
Водночас він назвав "складним" питання імунітету на арешт для лідерів країн, яке закріплено у статуті МКС. У держав, за його словами, різняться думки щодо цього питання.
- 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та його поплічниці, уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової. Цей ордер діє довічно.
- 20 вересня 2024 року У Євросоюзі нагадали, що всі країни зобов'язані виконувати ордер МКС на арешт.
- 21 листопада МКС видав ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галанта.
- Ізраїль у відповідь звинуватив МКС у "антисемітській ненависті" до країни і заявив, що суд обрав бік "терору та зла".
- 28 листопада стало відомо, що Франція змінила свою позицію щодо арешту Нетаньягу. У МЗС заявили, що ізраїльський прем'єр має імунітет, оскільки країна не підписала Римський статут.