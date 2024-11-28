У МЗС Франції не змогли прямо відповісти на питання про арешт Путіна після ордера МКС

У французькому міністерстві зазначили, що всі, хто вчинив злочини, повинні понести покарання

Володимир Путін (Фото: скрин відео)

У Франції не дали прямої відповіді на запитання, чи заарештують російського диктатора Володимира Путіна на підставі ордера Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на представника міністерства закордонних справ Франції Крістофа Лемуана.

Представник французького МЗС заявив, що позиція Франції щодо ордерів на арешт російського диктатора Путіна та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу однакова.

"Що стосується Володимира Путіна, то всі ті, хто вчинив злочини, не залишаться безкарними. Вони повинні відповісти за свої діяння, і ми завжди говорили, що застосовуватимемо міжнародне право у всіх його аспектах", – сказав Лемуан у відповідь на питання про арешт російського диктатора.

Водночас він назвав "складним" питання імунітету на арешт для лідерів країн, яке закріплено у статуті МКС. У держав, за його словами, різняться думки щодо цього питання.