В МИД Франции объяснили слова Макрона о вступлении Украины в ЕС и "альтернативе"

Франция приветствует заявку Украины на членство в Европейском Союзе. Проект европейского сообщества, предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном – не альтернатива членству в ЕС, а вспомогательный инструмент. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции.

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9 мая Макрон говорил о некоем "европейском политическом сообществе", куда смогли бы войти страны, не состоящие в ЕС или, как Британия, вышедшие из союза. Его поддержал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Макрон также спрогнозировал, что на вступление Украины в ЕС может уйти "несколько лет, но на самом деле несколько десятилетий".

В МИД Франции ответили на вопрос: "Не беспокоит ли вас, что разговоры о 15-20 годах для возможного вступления Украины в ЕС могут послать Киеву неверный сигнал?"

"Мы приветствуем заявку Украины на членство в ЕС. В настоящее время он рассматривается Европейской комиссией и будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне", – говорится в ответе французского внешнеполитического ведомства.

В МИД Франции прокомментировали предложение Макроном "альтернативы" Евросоюзу.

"Проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом Республики, не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу получения членства. Наоборот, он направлен на то, чтобы как можно быстрее укрепить отношения со всеми соседними с нами европейскими странами, а для тех, кто является кандидатом, усилить нашу поддержку во всех областях с целью их присоединения", – заявили французские дипломаты.

В начале полномасштабной войны с РФ в феврале 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС.

8 апреля Украине передали опросник на кандидатство в ЕС.

5 мая президент Зеленский призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление "прямо сейчас".

На Банковой считают, что Украина вступит в ЕС в ближайшие годы.

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Наталия Медведева

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