UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В МИД Франции объяснили слова Макрона о вступлении Украины в ЕС и "альтернативе"

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 05:04
В МИД Франции объяснили слова Макрона о вступлении Украины в ЕС и
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA-EFE/MICHEL SPINGLER)

Франция приветствует заявку Украины на членство в Европейском Союзе. Проект европейского сообщества, предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном – не альтернатива членству в ЕС, а вспомогательный инструмент. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

9 мая Макрон говорил о некоем "европейском политическом сообществе", куда смогли бы войти страны, не состоящие в ЕС или, как Британия, вышедшие из союза. Его поддержал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Макрон также спрогнозировал, что на вступление Украины в ЕС может уйти "несколько лет, но на самом деле несколько десятилетий".

В МИД Франции ответили на вопрос: "Не беспокоит ли вас, что разговоры о 15-20 годах для возможного вступления Украины в ЕС могут послать Киеву неверный сигнал?"

"Мы приветствуем заявку Украины на членство в ЕС. В настоящее время он рассматривается Европейской комиссией и будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне", – говорится в ответе французского внешнеполитического ведомства.

В МИД Франции прокомментировали предложение Макроном "альтернативы" Евросоюзу.

"Проект европейского политического сообщества, сформулированный президентом Республики, не является ни альтернативой членству, ни альтернативой процессу получения членства. Наоборот, он направлен на то, чтобы как можно быстрее укрепить отношения со всеми соседними с нами европейскими странами, а для тех, кто является кандидатом, усилить нашу поддержку во всех областях с целью их присоединения", – заявили французские дипломаты.

Читайте также: Кулеба ответил Макрону: Если не получим статус кандидата в ЕС – нас пытаются обмануть

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
франция эмманюэль макрон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 