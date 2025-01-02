В МИД Турции заявили, что хотят немедленного прекращения огня в Украине

Турецкий дипломат отметил, что из-за нападения России на Украину Европу и мир охватили кризисы

Хакан Фидан (Фото: МИД Турции)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна выступает за немедленное прекращение огня в Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции 2 января с главой МИД Бельгии Бернардом Куинтиным.

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Он отметил что война, которая происходит в центре Европы в 21 веке, должна завершиться как можно скорее.

"Мы обсудили региональные темы, в частности Украину. Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира в Украине", – сказал Фидан.

По словам главы турецкого МИД, полномасштабное вторжение России в Украину повлекло за собой миграционные и экономические кризисы в Европе и мире. И это должно немедленно прекратиться, сказал Фидан.