В МИД Турции заявили, что хотят немедленного прекращения огня в Украине
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна выступает за немедленное прекращение огня в Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции 2 января с главой МИД Бельгии Бернардом Куинтиным.
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Он отметил что война, которая происходит в центре Европы в 21 веке, должна завершиться как можно скорее.
"Мы обсудили региональные темы, в частности Украину. Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира в Украине", – сказал Фидан.
По словам главы турецкого МИД, полномасштабное вторжение России в Украину повлекло за собой миграционные и экономические кризисы в Европе и мире. И это должно немедленно прекратиться, сказал Фидан.
- 25 октября2024 года Эрдоган на встрече с Путиным "увидел", что тот якобы стремится к прекращению огня.
- 18 ноября Bloomberg сообщал, что Эрдоган надеется уговорить Зеленского заморозить войну.
- 31 декабря президент Турции Эрдоган заявил, что приоритет страны – справедливый мир и высказал надежду на "новую эру" в том числе и в войне России против Украины.