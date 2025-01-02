У МЗС Туреччини заявили, що хочуть негайного припинення вогню в Україні
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна виступає за негайне припинення вогню в Україні. Про це він сказав на пресконференції 2 січня з главою МЗС Бельгії Бернардом Куінтіним.
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Він зазначив, що війна, яка відбувається в центрі Європи у 21 столітті, має завершитися якнайшвидше.
"Ми обговорили регіональні теми, зокрема Україну. Ми, звісно, хочемо негайного припинення вогню та встановлення миру в Україні", – сказав Фідан.
За словами глави турецького МЗС, повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило міграційні та економічні кризи в Європі та світі. І це має негайно припинитися, сказав Фідан.
- 25 жовтня 2024 року Ердоган на зустрічі з Путіним "побачив", що той нібито прагне припинення вогню.
- 18 листопада Bloomberg повідомляв, що Ердоган сподівається умовити Зеленського заморозити війну.
- 31 грудня президент Туреччини Ердоган заявив, що пріоритет країни – справедливий мир і висловив надію на "нову еру", зокрема й у війні Росії проти України.