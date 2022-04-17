В Минбороны Австрии о крейсере "Москва": Стратегический успех ВСУ и удар по самолюбию РФ
Уничтожение российского крейсера "Москва" – это стратегический успех Украины и удар по самолюбию россиян. Об этом заявил начальник отдела базового планирования в Министерстве обороны Австрии Бруно Хофбауэр в интервью Oberösterreichische Nachrichten.
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"Украинцы не только нанесли массированный удар по самолюбию россиян, но и преуспели и в стратегическом плане", – сказал Хофбауэр.
По его словам, ВМФ РФ мог сильно недооценить возможности Украины, разместив крейсер в прибрежных водах.
Хофбауэр считает, что после ликвидации крейсера о морской десантной операции России в районе Одессы в ближайшее время не может быть и речи. К тому же, есть вероятность, что украинские силы заложили мины у берега.
Хофбауэр подчеркнул, что ликвидация "Москвы" – это всего второй случай уничтожения военного корабля таких размеров со времен Второй мировой войны. В последний раз это произошло 2 мая 1982 года во время Фолклендской войны, когда британская подводная лодка отправила на дно моря аргентинский крейсер "Генерал Бельграно".
- 13 апреля украинские ракеты "Нептун" поразили российский крейсер "Москва". В ОК "Юг" сообщили, что он завалился на борт и начал тонуть.
- РФ сначала заявила, что на корабле произошел пожар и детонация боезапаса. В ночь на 15 апреля Россия заявила, что крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма.
- Президент Владимир Зеленский не стал детально комментировать затопление. Он сказал, что российские корабли могут пойти разве что на дно, а если армия РФ уменьшится, то это неплохо.
- Спикер Морской охраны Наталья Гуменюк подтвердила спецоперацию по атаке на корабельную группу российского крейсера "Москва". По ее словам, эвакуацию экипажа врагу не удалось осуществить из-за шторма.
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