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В Минбороны Австрии о крейсере "Москва": Стратегический успех ВСУ и удар по самолюбию РФ

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 10:09
В Минбороны Австрии о крейсере
Ракетный крейсер "Москва" (Фото - Telegram Максима Марченко)

Уничтожение российского крейсера "Москва" – это стратегический успех Украины и удар по самолюбию россиян. Об этом заявил начальник отдела базового планирования в Министерстве обороны Австрии Бруно Хофбауэр в интервью Oberösterreichische Nachrichten.

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"Украинцы не только нанесли массированный удар по самолюбию россиян, но и преуспели и в стратегическом плане", – сказал Хофбауэр.

По его словам, ВМФ РФ мог сильно недооценить возможности Украины, разместив крейсер в прибрежных водах. 

Хофбауэр считает, что после ликвидации крейсера о морской десантной операции России в районе Одессы в ближайшее время не может быть и речи. К тому же, есть вероятность, что украинские силы заложили мины у берега.

Хофбауэр подчеркнул, что ликвидация "Москвы" – это всего второй случай уничтожения военного корабля таких размеров со времен Второй мировой войны. В последний раз это произошло 2 мая 1982 года во время Фолклендской войны, когда британская подводная лодка отправила на дно моря аргентинский крейсер "Генерал Бельграно".

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Оксана Житнюк
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австрия крейсер москва Бруно Хофбауэр
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