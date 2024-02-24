В Минэкономики прокомментировали развитие ВПК: Условно, продать 1000 "Стугн" – купить F-16

Если партнеры будут оказывать финансовую поддержку бюджету и привлечению инвестиций, Украине следует развивать ВПК внутри страны, заявил Денис Шемякин

Истребитель F-16 (Фото: Википедия)

Украина может начать продавать определенные виды вооружений собственного производства на внешние рынки, если какой-нибудь категории товаров будет достаточно для фронта. Об этом сообщил директор Команды поддержки реформ Минэкономики Денис Шемякин в комментарии LIGA.net.

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Чиновник отметил, что в 2023 году Украина имела отрицательное сальдо внешней торговли товарами: "Это съедает наши резервы". Он сообщил, что в прошлом году негативный баланс увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом – с $11,2 млрд до $27,4 млрд.

Поэтому, объяснил Шемякин, если партнеры будут оказывать финансовую поддержку бюджету и привлечению инвестиций, Украине следует развивать военно-промышленную отрасль внутри страны.

По его словам, Украина может начать продавать некоторые виды вооружений собственного производства на внешние рынки.

"Это нелегко принять, но это будет вынужденный шаг, чтобы мы могли зарабатывать деньги. Если какой-то категории товаров будет достаточно для фронта, то мы сможем экспортировать. Условно можем продать 1000 установок "Стугна-П" и купить один самолет F16", – пояснил он.

По данным из открытых источников, стоимость одной "Стугны-П" может достигать $20 000 – $50 000, а стоимость F-16 – около $34 млн. То есть продав 1000 этих ПЗРК вполне реально будет купить такой истребитель.

СПРАВКА. "Стугна-П" – украинский противотанковый ракетный комплекс. Разработано киевским конструкторским бюро "Луч". Комплекс относится ко второму поколению ПТРК – он полуавтоматический, с системой наведения лазерного луча. Может вести огонь ракетами калибра 130 или 152 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно с выносимого на расстояние до 50 м пульта. "Стугна" составляет значительную часть украинского противотанкового вооружения. Это основное средство ракетного противодействия танкам наряду с Javelin и другими западными системами.

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Читайте большой текст LIGA.net о восьми лучших украинских разработках, используемых в войне.

о восьми лучших украинских разработках, используемых в войне. В январе на Бахмутском направлении украинские бойцы из "Стугны" уничтожили российскую БМП-2.

23 февраля премьер Дании заявила, что истребители F-16, которые должна передать Дания, появятся в украинском небе к лету 2024 года. По ее словам, задержка связана только с техническими моментами.

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