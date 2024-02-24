У Мінекономіки прокоментували розвиток ВПК: Умовно, продати 1000 "Стугон" – купити F-16

Винищувач F-16 (Фото: Вікіпедія)

Україна може почати продавати певні види озброєнь власного виробництва на зовнішні ринки, якщо якоїсь категорії товарів буде достатньо для фронту. Проте це буде вимушений крок, аби країна могла заробляти гроші, повідомив директор Команди підтримки реформ Мінекономіки Денис Шемякін у коментарі LIGA.net.

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Посадовець зазначив, що у 2023 році Україна мала від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами: "Це з'їдає наші резерви". Він повідомив, що минулого року негативний баланс збільшився у 2,5 разів порівняно з 2022 роком – з $11,2 млрд до $27,4 млрд.

Тому, пояснив Шемякін, якщо партнери надаватимуть фінансову підтримку для бюджету та залучення інвестицій, Україні варто розвивати військово-промислову галузь всередині країни.

За його словами, Україна може почати продавати певні види озброєнь власного виробництва на зовнішні ринки.

"Це нелегко прийняти, але це буде вимушений крок, щоб ми могли заробляти гроші. Якщо якоїсь категорії товарів буде достатньо для фронту, то ми зможемо експортувати. Умовно можемо продати 1000 установок "Стугна-П" і купити один літак F16", – пояснив він.

За даними з відкритих джерел, вартість однієї "Стугни-П" може сягати $20 000 – $50 000, а вартість F-16 – близько $34 млн. Тобто продавши 1000 цих ПЗРК цілком реально буде купити такий винищувач.

ДОВІДКА. "Стугна-П" — український протитанковий ракетний комплекс. Розроблено київським конструкторським бюро "Луч". Комплекс належить до другого покоління ПТРК — він напівавтоматичний, з системою наведення лазерного променя. Може вести вогонь ракетами калібру 130 або 152 мм із різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульта, що виноситься на відстань до 50 м. "Стугна" становить значну частину українського протитанкового озброєння. Це основний засіб ракетної протидії танкам поряд із Javelin та іншими західними системами.

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23 лютого прем'єрка Данії заявила, що винищувачі F-16, які має передати Данія, з’являться в українському небі до літа 2024 року. За її словами, затримка пов’язана виключно з технічними моментами.

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