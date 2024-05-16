В Минобороны Греции отрицают тайные поставки Украине 250 контейнеров с боеприпасами

Глава Минобороны Греции Дендиас заявил, что его страна не осуществляет тайные поставки оружия Украине, и Афины не скрывают, кому передают оружие

Никос Дендиас (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Министр обороны Греции Никос Дендиас отрицал тайные поставки Украине 250 контейнеров с вооружением. Об этом он заявил во время выступления в парламенте государства, сообщило греческое издание Ekathimerini.

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О недавней якобы тайной передаче Украине боеприпасов неустановленного типа от Афин писало греческое издание Efimeritha ton Syntakton. Согласно отчету, с которым ознакомились представители СМИ, первоначальной целью была перегрузка вооружения в порт города Салоники, чего так и не было сделано.

Глава Минобороны Греции отрицал правдивость этой информации.

"Нет никакой передачи оружия в Украину. Мы не скрывали, кому и что продаем в рамках международных соглашений страны. Мы продаем устаревшие материалы в Чехию и США, экономя ресурсы, учитывая, что только уничтожение этого материала превысит 100 миллионов евро", – сказал Дендиас одному из депутатов страны во время прений в парламенте Греции.

Оружие страны, как отметили в Ekathimerini, может тайно перевозиться по железной дороге через Румынию в специальных контейнерах, два из которых отправились несколько дней назад со станции Като Гефира в Греции.

В то же время в СМИ напомнили, что Греция официально поставляла Украине оружие и боеприпасы в течение последних двух лет. Афины также предоставили в рамках чешской инициативы прямо или через продажу пушки калибра 155 и 203 мм и множество снарядов для Сил обороны.

15 марта в правительстве Греции сообщили, что страна готовит новый пакет военной помощи Украине, в который войдут авиационные ракеты, гаубицы и боеприпасы.

23 апреля издание Рronews писало, что Греция может передать Украине Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции.

26 апреля премьер Греции Мицотакис заявил, что Греция не сможет передать Украине ПВО, поскольку она имеет "решающее значение" для самого государства.

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