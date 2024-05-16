У Міноборони Греції заперечили таємні постачання Україні 250 контейнерів з боєприпасами

Глава Міноборони Греції Дендіас заявив, що його країна не здійснює таємні постачання зброї Україні й Афіни не приховують, кому передають зброю

Нікос Дендіас (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заперечив таємне постачання Україні 250 контейнерів з озброєнням. Про це він заявив під час виступу у парламенті держави, повідомило грецьке видання Ekathimerini.

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Про нещодавнє нібито таємне передання Україні боєприпасів невстановленого типу від Афін писало грецьке видання Efimeritha ton Syntakton. Згідно зі звітом, з яким ознайомились представники ЗМІ, початковою метою було перевантаження озброєння у порт міста Салоніки, чого так і не було зроблено.

Глава Міноборони Греції заперечив правдивість цієї інформації.

"Немає жодного передання зброї в Україну. Ми не приховували, кому і що продаємо в рамках міжнародних угод країни. Ми продаємо застарілі матеріали до Чехії та США, економлячи ресурси, враховуючи, що лише знищення цього матеріалу перевищить 100 мільйонів євро", – сказав Дендіас одному з депутатів країни під час дебатів у парламенті Греції.

Зброя країни, як зауважили в Ekathimerini, може таємно перевозитися залізницею через Румунію у спеціальних контейнерах, два з яких вирушили декілька днів тому зі станції Като Гефіра у Греції.

Водночас у ЗМІ нагадали, що Греція офіційно постачала Україні зброю та боєприпаси протягом останніх двох років. Афіни також надали у межах чеської ініціативи прямо або через продаж гармати калібру 155 і 203 мм та велику кількість снарядів для Сил оборони.

15 березня в уряді Греції повідомили, що країна готує новий пакет військової допомоги Україні, в який увійдуть авіаційні ракети, гаубиці та боєприпаси.

23 квітня видання Рronews писало, що Греція може передати Україні Patriot за умови грошової компенсації від США та гарантій безпеки через загрозу з боку Туреччини.

26 квітня прем’єр Греції Міцотакіс заявив, що Греція не зможе передати Україні ППО, оскільки вона має "вирішальне значення" для самої держави.

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